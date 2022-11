Seit 40 Jahren besteht das Berufsbildungswerk in Hof. 51 solcher Werke gibt es mittlerweile bundesweit, davon haben über 20 eine evangelische oder diakonische Ausrichtung. Die Einrichtungen bieten eine inklusive Ausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene mit vielfältigen Hemmnissen bei der beruflichen Eingliederung.

Dem damaligen Geschäftsführer des diakonischen Werks, Pfarrer Helmut Danner, war es gelungen, das Berufsbildungswerk unter das Dach der Diakonie zu bringen und somit in der damaligen grenznahen Region einen wichtigen Standort für die berufliche Ersteingliederung von behinderten jungen Menschen zu installieren.

Der Weg in die Ausbildung

In den letzten Jahren hat sich viel verändert am Südring bei der Diakonie Hochfranken in Hof, um sich den Herausforderungen, die auf dem Arbeitsmarkt und dem Umfeld der Jugendlichen herrschen, anzupassen. Ausbildungsleiter Michael Bursian ist bereits 32 Jahre dabei.

Er hilft den Jugendlichen, die Probleme haben, auf normalem Weg eine Ausbildung zu finden. Ein Hauptproblem:

"Viele Jugendliche haben einfach nicht gelernt zu lernen",

sagt Bursian.

Aber letztendlich seien die Beweggründe, ins Berufsbildungszentrum zu kommen, sehr vielschichtig. Oft gehörten auch psychische Beeinträchtigungen oder körperliche Einschränkungen dazu. "Wir sind eine ganzheitliche Einrichtung, wir stricken Ausbildungsmodelle oder Plätze für jeden individuell."