Der evangelische Dinkelsbühler Pfarrer Gerhard Gronauer (50) wird neuer Theologischer Referent der Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Gronauer tritt die Stelle bereits zum 1. Februar an, wie die Regionalbischöfin dem Sonntagsblatt auf Anfrage am Donnerstag bestätigte. Der Theologe war seit 14 Jahren Pfarrer in Dinkelsbühl, außerdem gehörte er zum Team des überregional beachteten Synagogen-Gedenkbandes Bayern "Mehr als Steine...". Gronauer folgt auf Martin Reutter, der nur knapp ein Jahr im Amt war und nun Geschäftsführer der Ansbacher Diakonie ist.

Zu den Aufgaben des Theologischen Referenten gehören unter anderem geschäftsführende Tätigkeiten wie etwa die Organisation von Dekane-Konferenzen, die inhaltliche Zuarbeit bei Vorträgen, Predigten, Grußworten und ähnlichem sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Regionalbischöfin. Gronauer wird bereits der dritte Referent seit dem Amtsantritt von Regionalbischöfin Bornowski im März 2014 sein. Vor Pfarrer Martin Reutter war mit den Aufgaben Pfarrer Philipp Hauenstein betraut, bis er 2021 in den Ruhestand ging.

Der Kirchenkreis Ansbach-Würzburg ist einer der sechs Kirchenkreise der bayerischen Landeskirche. Er umfasst 19 Dekanatsbezirke in ganz Unterfranken und im westlichen Mittelfranken: Ansbach, Aschaffenburg, Bad Neustadt an der Saale, Bad Windsheim, Castell, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Gunzenhausen, Heidenheim, Kitzingen, Leutershausen, Lohr, Markt Einersheim, Rothenburg, Schweinfurt, Uffenheim, Wassertrüdingen, Windsbach, Würzburg. In den mehr als 450 Kirchengemeinden leben rund 400.000 evangelische Christen. Regionalbischöfin ist seit März 2014 Oberkirchenrätin Gisela Bornowski.