Unterföhring, Frankfurt a.M. (epd). Der Privatsender ProSieben hat mit dem von Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt gestalteten Programmtag "24 Stunden von und mit Joko & Klaas" nach Zahlen der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 5,1 Prozent erreicht. Der Wert ist deutlich höher als der durchschnittliche Marktanteil des Senders, der im März bei 3,1 Prozent lag. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Im März lag der durchschnittliche Marktanteil in dieser Zielgruppe bei 7,8 Prozent.

Die beiden Moderatoren Winterscheidt und Heufer-Umlauf hatten am 16. April die Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen und durften dafür am Sonntag 24 Stunden lang das Programm von ProSieben übernehmen. Auch kaperten sie das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und sendeten für einige Zeit auf zwei Sendern gleichzeitig.

ProSieben-Chef Hannes Hiller bezeichnete den Programmtag als "sensationell". Die ab 20.15 Uhr gesendete Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" soll nach seinen Angaben in das reguläre Programm aufgenommen werden.