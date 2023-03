München (epd). Mehrere bayerische Radiosender sind auch im deutschlandweiten Vergleich erfolgreich. Laut der am Mittwoch erschienenen "Media Analyse 2023 Audio" belegt Bayern 1 mit durchschnittlich etwas mehr als einer Million erreichter Hörerinnen und Hörer pro Stunde nach Radio NRW den zweiten Platz der meistgehörten Einzelsender. Antenne Bayern liegt mit durchschnittlich 703.000 Hörern pro Stunde auf Platz fünf. Beide Sender haben im Vergleich zu 2022 jedoch an Kontakten pro Stunde verloren.

Pro Werktag hat Bayern 1 eine bundesweite Reichweite von rund drei Millionen Menschen und erreicht 26,1 Prozent der Menschen in Bayern, teilte der BR mit. Bundesweit hören jeden Tag 5,95 Millionen Menschen die BR-Hörfunkwellen, in Bayern sind es 5,34 Millionen. Mit 49,2 Prozent Marktanteil entfällt die Hälfte der Radionutzung im Freistaat auf Programme des Bayerischen Rundfunks.

Beim Privatradio hören rund 3,24 Millionen Personen ab 14 Jahren unter der Woche täglich mindestens ein Programm aus dem Bayern Funkpaket, zu dem 57 Lokalradiostationen gehören, so die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM). Das Funkpaket erreicht in einer Durchschnittsstunde etwas mehr als eine Million Hörer. Antenne Bayern erreicht pro Tag mehr als zwei Millionen Menschen.

Lokalradio müsse heute vor allem innovativ und digital sein, um auch in Zukunft relevant zu bleiben, sagte BLM-Präsident Thorsten Schmiege laut Mitteilung. "Den Sendern in Bayern gelingt es sehr gut, sich immer wieder neu zu erfinden und den digitalen Wandel zu gestalten." 17,5 Prozent der Radionutzung an einem Durchschnittstag entfallen auf den digitalen Verbreitungsweg DAB+. Die Radionutzung insgesamt bleibt laut "Media Analyse" in Bayern auf hohem Niveau stabil. 76,8 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren hören an jedem Werktag Radio - das sind 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die "Media Analyse Audio" ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Verbreitungswege inklusive Online und DAB+. Die insgesamt 66.447 Interviews wurden von Dezember 2021 bis Dezember 2022 erhoben.