Nürnberg (epd). Ein Anti-Rassismus-Wochenende findet am 20. und 21. April in der Nürnberger Jugendkirche LUX statt. Wie Kulturreferentin Regina Kramer dem Evangelischen Pressdienst (epd) sagte, liest die Theologin Sarah Vecera am 20. April um 19 Uhr mit ihrer Podcast-Kollegin Thea Hummel aus ihrem Buch "Wie ist Jesus weiß geworden?". Die stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) spreche über historische und theologische Perspektiven auf Rassismus sowie ihre persönlichen Erfahrungen als schwarze Frau in der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Am 21. April halten die beiden von 9.30 bis 15 Uhr einen Anti-Rassismus-Workshop für Kirchen und Gemeinden mit dem Ziel, sich selbst rassismuskritisch zu hinterfragen. Sarah Vecera mache auf ausgrenzende Strukturen im kirchlichen Kontext aufmerksam und erkläre, wie jeder und jede etwas dagegen tun kann. So wolle sie ermutigen, im Sinne des christlichen Glaubens eine Kirche zu gestalten, in der sich jeder willkommen und angenommen fühlt. Im Anschluss findet um 18 Uhr ein Gottesdienst rund um das Thema Anti-Rassismus statt.