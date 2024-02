München (epd). Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bayern (ACK) feiert an diesem Freitag (2. Februar) während ihrer Delegiertenkonferenz in München ihr 50-jähriges Bestehen. Ab 16.30 Uhr findet in der evangelisch-lutherischen St. Ulrichskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, wie die ACK am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen des Gottesdienstes werden die Apostolische Gemeinschaft als Vollmitglied und die Neuapostolische Kirche Süddeutschlands als Gastmitglied in die ACK Bayern aufgenommen.

Die ACK Bayern wurde am 2. Februar 1974 in Grafrath (Kreis Fürstenfeldbruck) gegründet. Nur wenige Jahre zuvor, am 7. Februar 1970, war die Ökumenische Kommission der katholischen Bistümer in Bayern gegründet worden. Einen Monat später traf man sich in Nürnberg mit der ökumenischen Kommission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Während dieses Treffens wurde bereits darüber diskutiert, einen Ökumenischen Rat der Kirchen in Bayern zu gründen.