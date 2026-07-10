Augsburg (epd). Das traditionelle Augsburger Friedensbild stammt in diesem Jahr von dem 11-jährigen Schüler Aynur Bekir. Mit seinem Engelsbild zum Thema "Manchmal brauche ich Sicherheit" habe er den Malwettbewerb des evangelischen-lutherischen Dekanats Augsburg gewonnen, teilte das Dekanat am Freitag mit. Das Bild ziert nun das Plakat zum Augsburger Hohen Friedensfest.

Aynurs Gemälde zeige einen weißen Engel, "der ein bisschen schräg und unsicher auf seinen Beinen steht", heißt es weiter. Aber das scheine das überirdische Wesen nicht zu stören, denn es hat seine großen, kräftigen Flügel ausgebreitet, das Fliegen scheine ihm nicht schwer zu fallen. "Ich habe den Engel gemalt, weil er mir Kraft und Sicherheit gibt", sagte Aynur zu seinem Bild.

Wo die Bildet zu sehen sind

Zum Malwettbewerb eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler der Grund- und Förderschulen aus Stadt und Landkreis Augsburg, Aichach-Friedberg sowie aus Wertingen. Alle prämierten Bilder sind vom 11. bis 27. Juli in der Sparkasse Schwaben-Bodensee und vom 28. Juli bis 20. August im Kreuzgang der St. Anna-Kirche zu sehen. Die Preisverleihung bildet den Auftakt zum Kulturprogramm des diesjährigen Augsburger Friedensfests, das unter dem Motto "Un_Sicherheit" vom 24. Juli bis 8. August stattfindet.