15 Kirchen beteiligen sich an Nacht der Offenen Kirchen in Würzburg

Am 2. Oktober wird in der Würzburger Innenstadt wieder die Nacht der Offenen Kirchen gefeiert. 15 Kirchen seien beteiligt - damit sei die ökumenische Großaktion wieder so umfangreich wie vor der Corona-Pandemie, teilte das Koordinationsteam vom Evangelisch-Lutherischen Dekanat und katholischen Pastoralen Raum Würzburg Süd-Ost bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Durchschnittlich hätten jeweils rund 3.000 Menschen die Kirchen-Nacht in Vor-Corona-Zeiten besucht.