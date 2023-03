München (epd). Noch bis zum 26. März können für den Martin-Lagois-Fotowettbewerb des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV) zum Thema "Klimagerecht leben" Fotoreportagen, Porträts und Dokumentationen eingereicht werden. Die Fotografinnen und Fotografen könnten beispielsweise internationale oder regionale Projekte für den Klimaschutz vorstellen oder Klimaaktivisten oder Organisationen porträtieren, die sich für nachhaltige Mobilität, soziale Gerechtigkeit, Naturschutz oder Biodiversität engagierten, teilten die Initiatoren mit.

Der Fotopreis wird in zwei Kategorien vergeben und richtet sich an Profi-Fotografen sowie an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Der Preis für Profi-Fotografen ist mit 2.500 Euro dotiert, der Jugendpreis mit 1.500 Euro. Die besten Fotos aus allen Kategorien werden anschließend in einer Wanderausstellung und einem Bildband präsentiert.

Der EPV lobt den Martin-Lagois-Preis seit 2008 aus, Namensgeber ist der evangelische Pfarrer Martin Lagois (1912-1997), der die evangelische Publizistik mitgeprägt hat. Der EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern mit Sitz in München und Regionalredaktionen in verschiedenen Regionen Bayerns.

Schirmherr der Auszeichnung ist der evangelische Münchner Regionalbischof Christian Kopp. Kooperationspartner sind die Diakonie Bayern, die Fachmesse ConSozial, die Druckerei Pigture, das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt in Neuendettelsau, die Evangelische Jugend in Bayern (ejb), das Umweltreferat der bayerischen evangelischen Landeskirche sowie die Genossenschaftsbank Oikokredit.