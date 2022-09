Tel Aviv meets Nürnberg

Der Gary Bertini Chor, das Deutsche Radio Kammerorchester und das Junge Kammerorchester Ostbayern spielen zusammen in St. Sebald

Der Tel Aviver Gary Bertini Chor spielt am 21. September zusammen mit dem Deutschen Radio Kammerorchester und dem Jungen Kammerorchester Ostbayern in St. Sebald in Nürnberg. Besucher*innen erwarten besondere musikalische Momente an einem historisch besonderen Ort.