USA: Der lange Abschied von der Todesstrafe

In den USA geht die Zahl der Todesurteile und Hinrichtungen seit Jahren zurück. Doch die Angeklagten haben weiterhin keine starke Lobby in einem Land, in dem das Rechtssystem in Spuren noch an die drastische Justiz im Wilden Westen erinnert.

3 Minuten