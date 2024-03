München (epd). Der Autor, Moderator und Kabarettist Florian Schroeder erhält in diesem Jahr den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises. Den Musikpreis erhält der Musikkabarettist Bodo Wartke, der Ehrenpreis geht an das Komiker-Duo Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag mitteilte. Der Senkrechtstarter-Preis geht an die 25-jährige Ana Lucia, den erst zum zweiten Mal ausgelobten Creator-Preis erhält der Produzent und Comedian Phil Laude. Der Bayerische Kabarettpreis wird seit 1999 jährlich vergeben, heuer jährt sich die Preisverleihung also zum 25. Mal.

Die BR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung und Heimat, Iris Mayerhofer, sagte, die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger läsen sich wie "das Who ist Who der deutschen Kabarettszene". 1999 seien es Künstler wie Piet Klocke oder die Biermösl Blosn gewesen, in den Jahren darauf Dieter Hildebrandt, Georg Kreisler, Ottfried Fischer, Otto, Gerhard Polt, Luise Kinseher, Maren Kroymann oder Carolin Kebekus. "Sie alle bewiesen und beweisen die Bandbreite der deutschen Humorlandschaft", sagte Mayerhofer und gratulierte den Preisträgern des Jahres 2024, die "ganz in der Tradition der Vorangegangenen" stünden.

Die Jury würdigte Hauptpreisträger Florian Schroeder als "einzigartigen Künstler", dessen gesellschaftliche Analysen "gleichermaßen brillant und schreiend komisch sind". Er seziere in seinen Programmen Reizthemen wie Rechtsextremismus, Abschiebungen, Klimawandel, Autokratien oder auch das Deutschlandticket. Bodo Wartke sei "Musikkabarettist mit ganzem Herzen", die Leidenschaft für sein Tun sei "in jeder Liedzeile zu hören". Er komme "stets elegant gekleidet, ordentlich frisiert sowie mit entwaffnender Freundlichkeit" daher. Sobald er sich aber ans Klavier setze, ist laut Jury "alle vornehme Zurückhaltung vergessen".

Der Bayerische Kabarettpreis wird seit 1999 in inzwischen fünf Kategorien an Kunstschaffende aus dem deutschsprachigen Raum für scharfsinniges Kabarett verliehen. Der Preis ist eine Gemeinschaftsinitiative des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Lustspielhauses. Er wird am 4. November im Lustspielhaus an die Preisträgerinnen und Preisträger überreicht.