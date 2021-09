Bayerischer Musikschultag zu Gast in Erding

Weilheim, Erding (epd). Die bayerischen Musikschulen wollen in diesem Jahr auf die besondere Bedeutung des gemeinsamen Musizierens aufmerksam machen. Der 44. Bayerische Musikschultag am 22. Oktober stehe unter dem Motto "Gemeinsam - Füreinander - Miteinander" und sei anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums in der Kreismusikschule Erding in Oberbayern zu Gast, teilte der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen mit Sitz in Weilheim am Dienstag mit. Die Corona-Pandemie habe eindrücklich gezeigt, wie wichtig das Miteinander von Kommunen, Freistaat, Musikschulen, Eltern und Schülerinnen und Schülern für ein funktionierendes Kulturleben sei.

Bei dem Festakt am 22. Oktober in der Erdinger Stadthalle erhält die Professorin für Elementare Musikpädagogik Barbara Metzger die Carl-Orff-Medaille. Mit ihr werden seit 1980 Personen und Institutionen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um das Sing- und Musikschulwesen verdient gemacht haben. Die Festrede hält Staatsminister a. D. und Präsident des Bayerischen Musikrats, Marcel Huber.

Das Eröffnungskonzert am 21. Oktober steht unter dem Titel "Mozart und die Zauberkugel", das Festkonzert am 22. Oktober bietet Solistinnen und Solisten sowie Ensembles aus bayerischen Sing- und Musikschulen eine Bühne, hieß es.