Grüß Gott Oberfranken: Krippen in Oberfranken

In unserer heutigen Sendung stellen Ihnen ein paar besondere Krippen vor – zum Beispiel die Krippe aus Stein in Sankt Stephan in Bamberg oder die Krippe in der Gemeinde Ahorn. In Marktredwitz gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere kostbare Krippen, die man auf dem so genannten "Krippenweg" oder im Egerlandmuseum erleben kann.

2 Minuten