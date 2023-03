Münsterschwarzach (epd). Zum ersten Mal laden die Benediktiner der Abtei Münsterschwarzach (Kreis Kitzingen) und der Vier-Türme-Verlag des Klosters vom 18. bis 21. Mai zu einer Buchmesse für religiöse und spirituelle Verlage zu sich ein. Bei den "Münsterschwarzacher Büchertagen", die sich den Themen Spiritualität, Religion, Philosophie und Lebenshilfe widmen, stellten die 13 bekanntesten Verlage dieses Bereichs ihr aktuelles Programm vor, teilte die Abtei mit. Neben den jeweils eigenen Ständen werden die Verlage auch Veranstaltungen und Lesungen mit ihren Autoren auf den Büchertagen anbieten, hieß es.

Die Büchertage starten am 18. Mai um 20 Uhr mit einer konzertanten Lesung von Pater Anselm Grün und der Band Sternallee unter dem Titel "Du Geheimnis zwischen unseren Zeilen" in der Abteikirche. Die Ausstellung öffnet am 19. Mai um 11 Uhr ihre Tore für alle Besucher, am Nachmittag gibt es zudem ein spezielles Angebot für Mitarbeitende aus den Bereichen Buchhandel und Verlage. Höhepunkt der Büchertage sei der Vortrag des bekannten Orientalisten, Schriftstellers und Essayisten Navid Kermani, der 2015 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hat. Er liest am 20. Mai um 20 Uhr in der Abteikirche.

An den Büchertagen beteiligt sich der Münchner Claudius-Verlag, der zum Evangelischen Presseverband für Bayern gehört. Claudius-Autor Stefan Seidel - Leitender Redakteur bei der evangelischen Wochenzeitung "Der Sonntag" in Leipzig - liest in der Messehalle 2 am 20. Mai ab 15.30 Uhr aus "Grenzgänge. Gespräche über das Gottsuchen". In dem Gesprächsbuch öffnen sich prominente Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler, Denkerinnen und Denker und äußern sich über ihr Gottsuchen heute.