Besonderer Adventskalender in Regensburg

Regensburg (epd). An der Fassade des Historischen Museums in Regenburg leuchtet ab Mittwoch (1. Dezember) ein besonderer Adventkalender. Unter dem Motto "Highlights aus der Regensburger Kulturgeschichte" zeigt das Museum täglich von 16 bis 22 Uhr ein Bild von einem herausragenden Objekt aus dem Museum, teilte die Stadt Regensburg am Dienstag mit. Die Fassade spiegle damit bis zum 24. Dezember die Vielfalt der Schätze des Hauses.

Von einem steinzeitlichen Faustkeil über eine römische Rüstung, ein astronomisches Lehrgerät aus dem Mittelalter, ein Gemälde der Renaissance, Musikinstrumente, eine Tracht des 19. Jahrhunderts bis hin zu Medaillen zur Gründung der Universität und einer Theaterkulisse aus dem Jahr 2001: In der Sammlung des Historischen Museums Regensburg spiegelten sich 7.500 Jahre Kulturgeschichte wider, hieß es.

Passantinnen und Passanten seien zum Miträtseln eingeladen, um welche Objekte des Tages es sich handelt. Wer richtig geraten hat, erhalte als Belohnung eine Broschüre, in der alle Motive vorgestellt werden. Die Bilder der Rätselaktion würden auch auf der Instagram- und Facebook-Seite des Museums gepostet. Eine Sonderausstellung zeigt ab Weihnachten unter demselben Titel "Highlights aus der Regensburger Kulturgeschichte" die Originale. Sie präsentiert die Geschichte Regensburgs in 24 ausgewählten Objekten.