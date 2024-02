München (epd). Noch bis kommenden Montag (19. Februar) können sich Medienschaffende um den "Münchner Sozialcourage Medienpreis" bewerben. Gesucht würden qualitäts- und wertorientierte journalistische Beiträge, die in hervorragender Weise soziales Handeln darstellen oder auf besondere Notsituationen und Schicksale aufmerksam machen, teilte der Caritasverband der Erzdiözese München am Montag mit.

Die Preise werden in vier Kategorien - nämlich Fernsehen, Hörfunk, Print, Social Media/Online - vergeben, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind. Der Beitrag muss in deutscher Sprache verfasst sein, sich auf ein soziales Thema in München oder Oberbayern beziehen und zwischen dem 17. Februar 2023 und dem 17. Februar 2024 veröffentlicht worden sein. Der Beitrag kann von den Autoren selbst eingereicht oder von Dritten vorgeschlagen werden.

Die Preisverleihung soll am 10. Juni in München stattfinden. Mit ihrem Medienpreis, der bereits zum zehnten Mal vergeben wird, will die Münchner Caritas für Verständnis für Menschen am Rand der Gesellschaft werben und das soziale Verantwortungsbewusstsein in der Gesellschaft stärken.