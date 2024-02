München (epd). Noch bis zum 1. März können sich bayerische Lokalradio- und Regionalfernsehmacher für die Hörfunk- und Lokalfernsehpreise der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) bewerben. Die Hörfunk-Auszeichnungen werden bereits zum 37. Mal, die TV-Preise zum 33. Mal ausgelobt, teilte die BLM in München mit. Geeignete Beiträge müssen vom 1. Februar vergangenen Jahres bis 1. Februar dieses Jahres erstmals bei einem in Bayern genehmigten regionalen TV- oder lokalen Radiosender ausgestrahlt worden sein.

Das BLM-Radio und der BLM-Telly werden den Angaben zufolge in den Kategorien "Aktuelle Berichterstattung", "Moderation" und "Nachwuchs" verliehen und sind jeweils mit 3.000 Euro dotiert. Ebenfalls 3.000 Euro erhalten die Preisträger in der TV-Kategorie "Sparten- und Sondersendungen" und in der Radio-Kategorie "Unterhaltung und Comedy". Die Auszeichnung in der Kategorie "Promotion" ist mit 1.500 Euro dotiert. Zudem gibt es für TV- und Radiosender den mit 3.000 Euro dotierten "Sonderpreis der Jury" für herausragende Online-Formate.

Der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) und das katholische Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB) loben zum achten Mal den mit 1.500 Euro dotierten Spezialpreis "Kultur, Medien und Kirchen" aus. Verliehen werden alle Auszeichnungen am 25. Juni in Nürnberg während der "Lokalrundfunktage".