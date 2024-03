Nürnberg (epd). Das Caritas-Pirckheimer-Haus (CPH) hat am Samstag Initiativen geehrt, die die Demokratie stärken wollen. Am traditionellen Pirckheimer-Tag in Nürnberg verlieh das CPH den Pirckheimer-Preis einer Mitteilung zufolge an "Zammrüggn", eine noch junge Initiative Nürnberger Politprofis, und "laut! Nürnberg", ein seit 2011 bestehendes Projekt zur Beteiligung Jugendlicher am Stadtgeschehen. Das Dankeszeichen der Akademie CPH ging an die "Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg".

"laut! Nürnberg" ist ein Kooperationsprojekt des Jugendamts der Stadt Nürnberg, des Kreisjugendrings und des Medienzentrums Parabol. Durch die Initiative können junge Menschen in Nürnberg ihre Fragen und Anregungen in altersgerechter Weise einbringen und sich für ihre Themen einsetzen, so die Mitteilung weiter. Bei "laut! TV" bestimmen sie beispielsweise die Themen und besprechen sie mit Fachleuten aus Nürnberg. Daraus entstehen Beiträge fürs Fernsehen. Für Ideen zur Gestaltung ihres Lebensumfelds könne eine Förderung bis zu 400 Euro gewährt werden. Bei einer Live-Talk-Show diskutieren junge Menschen aus ganz Nürnberg mit dem Oberbürgermeister und den Stadträtinnen und Stadträten über ihre Anliegen und Ideen für die Stadt.

Zu "Zammrüggn" gehören die Ideengeberin Renate Schmidt sowie Brigitte Wellhöfer, Günter Gloser, Hermann Imhof und Wolf Maser - fünf altgediente Politikschaffende aus vier Parteien, die sich zu einem Bündnis für Demokratie und gegen Hass und Spaltung zusammengefunden haben. Die sichtbare Arbeit der Initiative beginne zum Europawahlkampf im April, unter anderem mit einer Plakataktion in Nürnberg, um zur Wahl demokratischer Parteien aufzurufen. Weitere Aktionen seien bereits in Planung.

Das Dankeszeichen der Akademie CPH wird Personen oder Initiativen verliehen, die dem Caritas-Pirckheimer-Haus seit vielen Jahren verbunden sind. Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl überreichte die Anerkennung an die "Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg". In seiner Laudatio wies der Erzbischof auf das 15. Jubiläum der Initiative hin und hob das unermüdliche Engagement für die Verteidigung und den Erhalt der Demokratie hervor. Zur Allianz gehören 160 Städte, Gemeinden und Landkreise sowie 286 zivilgesellschaftliche Organisationen und Institutionen. Die Akademie CPH selbst gehört zu den Gründungsmitgliedern.

Jedes Jahr im März feiert das Caritas-Pirckheimer-Haus den Geburtstag seiner Namenspatronin, der am 21. März 1467 geborenen Ordensfrau Caritas Pirckheimer. Traditionell wird an diesem Tag der Pirckheimer-Preis verliehen - eine Anerkennung für besondere Projekte, Einzelleistungen und Engagements mit Bezug zur Region.