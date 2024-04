Augsburg (epd). Schauspielerin Corinna Harfouch möchte mit zunehmendem Alter nicht von anderen Menschen abhängig werden. "Ich möchte dann sterben, wenn ich nichts mehr für mich und andere tun kann", sagte die 69-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Montag).

Sie habe "tatsächlich gar keine Angst" vor dem Sterben. "Ich habe allerdings wie jeder Mensch Angst vor Leiden und schweren Krankheiten", sagte Harfouch, die in dem Film "Sterben" von Regisseur Matthias Glasner eine schwerkranke Frau spielt. "Sterben" startet am Donnerstag in den deutschen Kinos.