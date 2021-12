Corona im Fokus der bayerischen Pressefotos des Jahres

München (epd). Eine Aufnahme des dpa-Fotografen Sven Hoppe aus München mit dem Titel "Gläserner Landtag" ist das Pressefoto Bayern des Jahres 2021. Eine Jury des Bayerischen Journalistenverbands (BJV), hat das Bild gewählt, weil es ein Corona-Bild jenseits der üblichen Motive sei, "die uns im Hinblick auf Covid19 zumeist begegnen", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Begründung. Der Fotograf habe die perfekte Synthese aus Form und Inhalt erreicht. Das Siegerbild zeigt den Plenarsaal im Münchner Maximilianeum, in dem durch Plexiglasscheiben die Abgeordnete sitzen. In der Teleobjektiv-Aufnahme entsteht durch die Glasscheibenkanten ein grafisches Muster.

Auch der Sieger in der Kategorie Kultur wird für ein Bild zur Corona-Pandemie geehrt, so der BJV. Das Foto "Stillstand" von Matthias Merz aus Bamberg ist im Mai 2021 im Kulturzentrum E-Werk in Erlangen entstanden. Es zeigt einen Veranstaltungstechniker im leeren Saal des E-Werks. Die Gewinnerin des Newcomer Award ist Sophie Linckersdorff aus München mit dem Foto "Das Sorgenheim". Die Fotografin dokumentierte Menschen, die um Angehörige trauern, die an dem Corona-Virus gestorben sind. Sieger der Kategorie Serie wurde Werner Bachmeier aus Ebersberg. Mit dem Titel "Im Homeoffice" hat er ein Jahr lang Menschen aus unterschiedlichen Berufen in ihrem Homeoffice-Alltag begleitet.

Weitere Preise wurden in den Kategorien Bayern Land & Leute an Alessandra Schellnegger aus München für "Frei-Bier" vergeben, das ein Corona-Testzentrum vor einem Biergarten zeigt. Der Sonderpreis Umwelt & Energie ging an Erich Weichelt aus Planegg für sein Bild "Baumbesetzung". In der Kategorie Tagesaktualität gewann Johannes Hauser aus Ingolstadt für das Foto "Stille Silvester". Sebastian Beck von der Süddeutschen Zeitung holte sich den Preis in der Kategorie Sport für ein Foto der Taktiktafel des "TSV Böbrach".