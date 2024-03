München (epd). Die Münchener Schriftstellerin Dana von Suffrin ist für einen Auszug aus ihrem neuen Roman "Nochmal von vorne" mit dem Bayern 2-Wortspiele-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Das Kulturradio des Bayerischen Rundfunks vergab den Literaturpreis am Freitagabend zum 21. Mal, teilte der BR mit. In ihrem Roman erzählt Suffrin die Geschichte einer jüdisch-deutschen Familie in München, Israel und Rumänien.

"Dana von Suffrin erzählt in 'Nochmal von vorne' mit Witz und Zärtlichkeit vom komplexen Mikrokosmos einer Familie, von der Sehnsucht nach Nähe, von heller Streitlust und tiefer Traurigkeit", heißt es in der Jury-Begründung. Die Traumata jüdischer Geschichte in Europa seien präsent, ohne dass sie ausbuchstabiert werden müssten. Leichthändig bringe der Text ganz unterschiedliche Tonlagen zum Schwingen. "Und bei all dem beobachtet er sich selbst, wie die Erzählerin Rosa sich bei ihrem Balanceakt zwischen Wunschbild und Realitätssinn beobachtet. Ein reflektiertes, fein austariertes Stück Literatur."

Der Jury gehörten die Schriftstellerin Lena Gorelik, BR-Literaturkritikerin Beate Meierfrankenfeld und die Literaturwissenschaftlerin Laura Schütz an. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Darüber hinaus erwarte die Gewinnerin ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut in Peking.