Zorneding (epd). Das erste nachhaltige Bahnhofsgebäude aus Holz in Deutschland soll künftig an der S-Bahn-Station Zorneding (Landkreis Ebersberg) stehen. Für die Verkehrswende in Bayern seien "attraktive Bahnhofsgebäude gerade auch an kleineren Stationen unverzichtbar", sagte Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn (DB) für den Freistaat Bayern, laut einer Pressemitteilung vom Freitag. Das bayerische Verkehrsministerium unterstützt den zwei Millionen Euro teuren Bau nach eigenen Angaben mit 223.000 Euro. Er hoffe, dass das Projekt "im Interesse unserer Umwelt, Fahrgäste und Bahnhofsnutzer auch woanders Schule macht", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter.

Mit ihrem Konzept "Der Kleine Bahnhof" wolle die Deutsche Bahn eine neue Generation von klimafreundlichen Bahnhofsgebäuden schaffen. Der Pionier in Zorneding werde mit vorgefertigten Holzmodulen barrierefrei errichtet und erhalte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die das Gebäude und die geplante Wärmepumpe mit Strom versorge. Man biete den täglich rund 5.700 Ein- und Aussteigern in Zorneding damit ab Herbst "mehr Komfort und schont gleichzeitig Klima und Umwelt", sagte DB-Bevollmächtigter Josel. Ein weiterer "Kleiner Bahnhof" sei für die S-Bahnstation Haar geplant.