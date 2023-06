München (epd). Geburtstagsparty mit Kulturbiergarten: Das Bayerische Denkmalschutzgesetz feiert sein 50. Jubiläum mit einem "Denkmalsommer" vom 1. Juli bis 10. September. Zusammen mit dem Wirtshaus Fraunhofer lade das Landesamt für Denkmalpflege zu einem "kunterbunten Kulturprogramm" in den Renaissance-Innenhof der Alten Münze ein, kündigte die Behörde in einer Mitteilung vom Freitag an. Zum Auftakt gebe es Führungen durch die Alte Münze und die Restaurierungswerkstätten sowie Mitmach-Aktionen für Kinder und Erwachsene. Für Biergartenflair sorge die Blasmusik der Holledauer "Hopfareisser" und der "einzigartige Alphorntechno" des Partenkirchener "Loisach Marci", hieß es weiter.

Besonderes Highlight des Denkmalsommers sei das letzte Konzert von Hans Well & Wellbappn am 30. Juli. Für Kinder stünden Bauworkshops, Steinzeitkochen und feurige archäologische Experimente auf dem Programm. Ziel der Reihe sei es, "den Wert materieller und immaterieller Kultur zu beweisen", so die Veranstalter.