Deutlich erhöhte Sterbefallzahlen bei Über-80-Jährigen im Oktober

Fürth (epd). Die vierte Welle der Corona-Pandemie schlägt sich in Bayern auch in den sogenannten Sterbefallzahlen nieder. So seien im Oktober 2021 mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Demnach starben im Oktober dieses Jahres 12.360 Personen im Freistaat - dies sei zum einen 13,7 Prozent mehr als im mehrjährigen Durchschnitt und auch deutlich mehr als im Oktober 2020 (11.560 Personen).

Besonders betroffen von den steigenden Sterbefallzahlen ist nach der vorläufigen Sterbefallstatistik die Gruppe der Über-80-Jährigen. Dort übersteigt die Zahl der Sterbefälle den Vergleichswert aus den Vorjahren sogar um 21,7 Prozent. Die vierte Pandemiewelle hat in Deutschland Ende August/Anfang September begonnen, der starke exponentielle Anstieg der Infektionszahlen begann aber erst Anfang November.