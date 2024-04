München (epd). "Was ist gute Arbeit?" So lautet das Thema des Gottesdienstes am Sonntag, 28. April, um 10.30 Uhr in der Evangeliumskirche Hasenbergl mit Bernhard Stiedl, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Bayern, und Oberkirchenrat Stefan Reimers, Leiter der Personalabteilung der bayerischen Landeskirche. Sie diskutieren im Predigtgespräch die Zukunft "guter Arbeit" in Zeiten der wirtschaftlichen Transformation, des demografischen Wandels und einer angespannten politischen Weltlage.

"Gute Arbeit aus gewerkschaftlicher Sicht ist eine Arbeit, die Gesundheit und Lebensqualität fördert, in der man seine Fähigkeiten einbringen und entwickeln kann, die sicher ist und fair bezahlt wird", sagt der bayerische DGB-Vorsitzende Stiedl. Für Oberkirchenrat Reimers ist Arbeit "immer mehr als das Verdienen des eigenen Lebensunterhalts". "Sie ist konkrete, ganz individuelle und verantwortliche Gestaltung unserer Welt und unseres Zusammenlebens und damit ein guter Teil christlicher Existenz."

Der Gottesdienst zum Tag der Arbeit am 1. Mai wird vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (kda) und dem Prodekanat München-Nord veranstaltet. Moderiert wird das Gespräch von Pfarrer Peter Lysy, Leiter des kda Bayern.