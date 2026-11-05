Neuendettelsau (epd). Für das Diakoneo-Förderzentrum St. Laurentius in Neuendettelsau ist der Weg frei für die dringend benötigte Dachsanierung. Wie das evangelische Sozialunternehmen am Donnerstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat der Darlehensaufnahme zugestimmt. Nun könne Diakoneo die nächsten Schritte zur Umsetzung einleiten. Damit sei ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des Schulstandorts erreicht, hieß es.

Ein Förderbescheid über rund zwei Millionen Euro liege vor. Der Landkreis Ansbach habe sich in einer Vereinbarung zur Übernahme der Zinsaufwendungen für das notwendige Darlehen bereit erklärt. Die zuständigen Gremien der Sparkasse und der VR Bank hätten daraufhin der Finanzierung zugestimmt. Nun könne Diakoneo das erforderliche Vergabeverfahren einleiten. "Wir freuen uns über diesen wichtigen Fortschritt, der uns nun Klarheit und Sicherheit bringt", hieß es aus dem Förderverein St. Laurentius. Das Förderzentrum St. Laurentius ist offen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf vom dritten Lebensjahr bis zum Berufseintritt.