Der bayerische Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist tot. Der Vorsitzende der Freien Wähler wurde am Mittwoch (4. November) im Alter von 55 Jahren leblos in seinem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft. Aiwanger hatte sich zuvor aus gesundheitlichen Gründen von einem Parteitermin abgemeldet.

Der Politiker wurde im Hotel "Neuer Fritz" in Berlin-Mitte entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Berlin und die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ziel ist es, die Todesursache und den genauen Hergang zu klären sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen. Zur Todesursache machten die Ermittlungsbehörden zunächst keine Angaben.

Bestürzung in bayerischer Politik

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagierte am späten Mittwochabend mit Bestürzung auf die Nachricht. Der plötzliche Tod Aiwangers sei "eine absolute Tragödie", schrieb er auf der Plattform X. "Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie."

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zeigte sich ebenfalls tief bestürzt und fassungslos. Aiwanger sei mitten aus dem Leben gerissen worden. "Ein großer Verlust für Bayern", schrieb sie auf X. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, erklärte: "Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Trost."

Aiwanger hatte am Mittwoch bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros der Freien Wähler in Berlin fehlen sollen. Er hatte sich aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und vertreten lassen. Später war er nicht mehr erreichbar und wurde schließlich tot in seinem Hotelzimmer entdeckt.

Flugblatt-Affäre sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Bundesweit geriet Aiwanger vor allem im Sommer 2023 in die Schlagzeilen. Wenige Wochen vor der bayerischen Landtagswahl wurde bekannt, dass in seiner Schulzeit ein antisemitisches und rechtsextremes Flugblatt bei ihm gefunden worden war. Das Pamphlet verhöhnte unter anderem die Opfer des Holocaust. Aiwanger bestritt, es verfasst zu haben.

Sein Bruder erklärte, er selbst habe den Text geschrieben. Aiwanger räumte ein, als Schüler ein oder wenige Exemplare besessen zu haben. Die Affäre löste Rücktrittsforderungen aus und brachte die bayerische Staatsregierung unter Druck. Ministerpräsident Söder hielt jedoch an seinem Stellvertreter fest. Bei der Landtagswahl im Oktober 2023 legten die Freien Wähler anschließend auf 15,8 Prozent zu.

Aiwanger prägte die Freien Wähler in Bayern

Hubert Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 im niederbayerischen Ergoldsbach geboren. Der studierte Agraringenieur übernahm 2006 den Vorsitz der bayerischen Freien Wähler, 2010 wurde er auch Bundesvorsitzender. 2008 zog er erstmals in den Bayerischen Landtag ein und wurde Fraktionsvorsitzender.

Nach der Landtagswahl 2018 bildeten CSU und Freie Wähler eine Koalition. Aiwanger wurde stellvertretender Ministerpräsident und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Kabinett von Markus Söder. Auch nach der Landtagswahl 2023 behielt er beide Ämter.

Aiwanger lebte mit Tanja Schweiger zusammen, der Landrätin des Landkreises Regensburg. Das Paar hatte zwei gemeinsame Söhne.