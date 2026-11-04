Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses erobert. Für Präsident Donald Trump ist das eine schwere Niederlage – und ein Zeichen dafür, dass seine politische Strategie an Grenzen stößt.

Der Amerikanist Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilian-Universität München erklärt in Sonntags-Interview, warum wirtschaftliche Sorgen wichtiger waren als Kulturkampfthemen, weshalb die MAGA-Bewegung an Rückhalt verliert und was die evangelische Kirche aus den Entwicklungen in den USA lernen kann.

Die Demokraten haben beide Kammern des US-Kongresses gewonnen. Ist das eine persönliche Abrechnung mit Donald Trump oder erleben wir eine größere politische Zeitenwende?

Michael Hochgeschwender: Es ist tatsächlich auch eine persönliche Abrechnung mit Trump. Er hat die Erwartungen jener Wechselwähler enttäuscht, die ihm bei der letzten Präsidentschaftswahl zum Sieg verholfen hatten. Besonders deutlich zeigt sich das bei Latinos, jüngeren Menschen und katholischen Wählern. Die strammen MAGA-Anhänger halten zwar zu ihm, aber sie reichen nicht aus. Trump hat die Republikanische Partei und die MAGA-Bewegung politisch ins Abseits geführt. Erfüllt hat er seine Versprechen kaum – abgesehen von seiner harten Einwanderungspolitik. Und selbst wenn die Wirtschaft insgesamt funktioniert, kommt das bei vielen Menschen nicht im Geldbeutel an.

"Wenn Menschen sich kaum noch eine Tankfüllung leisten können, keine Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz haben oder als junge Familien kein Haus kaufen können, haben Regierung und Präsident ein Problem"

Die Verbraucherpreise sind stark gestiegen. Waren die wirtschaftlichen Sorgen der entscheidende Punkt?

Ja. Und auch die Demokraten müssen daraus lernen: Diesmal ging es kaum um die sogenannten Culture Wars, also um Fragen von Homosexualität, Transsexualität oder anderen gesellschaftspolitischen Konflikten. Im Mittelpunkt standen handfeste wirtschaftliche Interessen.

Wenn Menschen sich kaum noch eine Tankfüllung leisten können, keine Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz haben oder als junge Familien kein Haus kaufen können, haben Regierung und Präsident ein Problem. Hinzu kommen die Folgen des Iran-Kriegs, Ängste vor KI und den dafür benötigten Rechenzentren sowie die Korruption. Die schamlose Selbstbereicherung, mit der Trump und sein Kabinett sich umgeben, hat auch viele seiner Wähler abgestoßen.

Wie stark sich die Niederlage gegen Trump persönlich richtet, zeigen die Ergebnisse jener Kandidaten, die er gegen Widerstände in der eigenen Partei unterstützt hatte. In Texas etwa erlitt sein Wunschkandidat Ken Paxton deutliche Einbußen. Trumps Zugriff auf die Republikanische Partei wird schwächer.

Beginnt damit das Ende der Ära Trump?

Bis zu einem gewissen Grad schon. Eine dritte Präsidentschaft ist verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Die Frage ist deshalb, wen die Republikaner 2028 aufstellen. Die MAGA-Basis ist weiterhin da. Aber welcher Kandidat kann sie mit den Wechselwählern verbinden, die Trump jetzt verloren hat?

Das wird für mögliche Kandidaten wie Marco Rubio oder JD Vance entscheidend sein. Rubio hat sich sehr eng an Trump gebunden, Vance etwas mehr Abstand gehalten. Beide müssen sich überlegen, wie viel Nähe zu Trump ihnen künftig noch hilft.

Auch bei den Demokraten gab es Konflikte zwischen progressiven und zentristischen Kräften. Wer hat sich dort durchgesetzt?

Insgesamt eher die Moderaten. James Talarico in Texas hat sich im Wahlkampf deutlich zur Mitte bewegt und verstanden, dass er am linken Rand keine Mehrheiten gewinnen kann. Jon Ossoff in Georgia und Josh Shapiro in Pennsylvania haben ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielt. Shapiro ist kein Linker. Auch in Kansas haben die Demokraten mit einem zentristischen Kandidaten gewonnen.

Das eröffnet Perspektiven für Kandidaten, die auch in republikanisch geprägten Staaten Stimmen gewinnen können. Die Demokraten müssen allerdings erst noch zeigen, dass sie mehr zu bieten haben als eine Gegenbewegung zu Trump.