Alte Bäume, dicht bewachsene Gräber, historische Mauern und wilde Wiese: Viele Friedhöfe sind ökologisch gesehen von hohem Wert. Nicht nur für die Menschen, die sich hier im Grünen aufhalten. Auch viele Tiere wie Vögel, Insekten und Kleinlebewesen sind dort zuhause. "Friedhöfe bieten viel Potenzial für den Naturschutz - wenn Gemeinden bereit sind, gewohnte Vorstellungen von Ordnung und Pflege zu überdenken", sagt Barbara Füchtbauer vom kirchlichen Verein "Schöpfung bewahren konkret".

Die Biologin aus dem fränkischen Altdorf berät bayernweit Kirchengemeinden bei der naturnahen Gestaltung ihrer Friedhöfe. Rund 70 Gemeinden hat Füchtbauer bereits mit ihrem Wissen weitergeholfen. Auf Anfrage gehe sie gemeinsam mit Pfarrern oder Kirchenvorständen über das Gelände und zeige, wie sich die Artenvielfalt fördern lässt. Auch katholische und kommunale Friedhöfe nutzten ihre Expertise, sagt sie.

Auf einer alten Begräbnisstätte der evangelischen Gemeinde in Stein (Landkreis Fürth) hat sich seit ihrem Besuch bereits einiges getan: Ein neu angelegtes Schaugrab mit insektenfreundlichen Stauden zeigt hier, wie jeder etwas zum Naturschutz beitragen kann. Außerdem stehen neuerdings zwei Insektenhotels auf dem Areal. Es gibt Totholzhaufen für Käfer, eine Hecke aus heimischen Sträuchern und wilden Wein an einer Mauer. "Wir haben eine grüne Oase mitten in der Stadt, es summt und brummt, aber wir wollen noch mehr für den Artenschutz tun", sagt Pfarrer Ralph Baudisch von der Martin-Luther-Gemeinde.

"Schließlich ist ein Friedhof auch ein Ort des Lebens."

Wilde Wiesen statt trister Urnenfelder

Wie viel Leben zwischen alten Friedhofsmauern kreucht und fleucht, sieht Füchtbauer bei jedem ihrer Besuche. Friedhöfe seien gerade in dicht bebauten Gebieten wichtige Rückzugsorte, sagt sie. Selbst wenn sie von Straßen und Häusern umgeben sind, können dort zahlreiche Tiere und echte Spezialisten wie Ameisenlöwen, Eidechsen oder die Blauschwarze Holzbiene leben. Historische Friedhofsmauern und Grabsteine böten Flechten, Moosen und seltenen Pflanzen beste Bedingungen. Auch offene Bodenstellen spielten eine wichtige Rolle, erklärt sie. Viele Wildbienenarten nisteten im Boden und benötigten dafür freie Flächen.

Besonders großes Potenzial sieht die Biologin in den Wiesen. Diese sollten möglichst erst Ende Juni zum ersten Mal gemäht werden, damit Kräuter blühen und sich Insekten entwickeln können, rät sie. Vor allem der Trend zur Urnenbestattung und damit zu großen Flächen böte eine echte Chance. Wo bislang Rasen dominierte, könnten beispielsweise Blühmischungen gesät werden. "Wenn man sich damit anfreunden kann, dass die Wiese nach der Blüte wild aussieht, ist das eine gute Lösung", betont Füchtbauer.

Große Flächen sind wichtig

Viele Menschen aber wären daran gewöhnt, dass das Friedhofsgelände stets gepflegt ist. Gerade ältere Generationen täten sich mit einem scheinbaren Wildwuchs mitunter schwer. Aber das Umdenken sei da, "wir müssen unsere Sehgewohnheiten einfach ändern", sagt Füchtbauer. "Natürlich kommen unterschiedliche Rückmeldungen auf unsere Öko-Initiative", bestätigt Pfarrer Baudisch aus Stein. Die meisten Besucher würden sich aber darüber freuen. Informationstafeln sollen demnächst auch vermitteln, welche Bereiche bewusst natürlich gehalten sind. Es müsse auch nicht jedes einzelne Grab besonders naturnah gestaltet sein, erklärt Füchtbauer. Entscheidend seien vielmehr die größeren Flächen rundherum.