München, Regensburg (epd). Ein Ensemble der weltberühmten Regensburger Domspatzen tut sich für ein Weihnachtskonzert mit dem Polizeiorchester Bayern zusammen. Das Konzert unter dem Titel "Klänge zur Weihnachtszeit" findet am Sonntag (19. Dezember) um 17 Uhr statt und kann live im Internet mitverfolgt werden, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte.

Auf dem Programm stehen neben traditionellen Volksweisen, Werke der Wiener Klassik sowie zeitgenössische Kompositionen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte "wunderbare musikalische Momente" an. Außerdem will sich Herrmann bei dem Konzert mit einer Weihnachtsbotschaft speziell am die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Polizei wenden.