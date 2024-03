Würzburg (epd). Die Würzburger Wärmestube der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft sucht ehrenamtliche Helfer für ein neues Gesundheitsprojekt für Obdachlose. Bei "Ehrenamtliche Begleitung für Menschen ohne medizinische Anbindung" (EMmA) suchen freiwillige Helfer für erkrankte Obdachlose gezielt nach einem Mediziner oder einer Medizinerin, die bereit ist, sich den Wärmestuben-Gast einmal anzusehen. Da die Betroffenen meist nicht krankenversichert sind, müssen Diagnose und Behandlung kostenlos sein.

Die bislang angebotenen offenen medizinischen Sprechstunden in der Wärmestube würden extrem gut angenommen von den Wärmestube-Gästen. Allerdings reicht das Angebot für den Bedarf bei Weitem nicht aus, zumal komplexere Fälle nicht vor Ort in der Wärmestube diagnostiziert und behandelt werden können. Deshalb sollen solche Patienten dann über EMmA weitervermittelt werden. Dazu braucht das Projekt aber mehr freiwillige Helfer. Bewerben dafür kann man sich direkt bei der Christophorus-Gesellschaft.

Die gemeinnützige ökumenische Würzburger Christophorus-Gesellschaft wurde am 17. April 2000 gegründet, um die Kompetenzen kirchlicher Sozialberatung in Unterfranken zu bündeln. Zur Christophorus-Gesellschaft gehören die Straffälligenhilfe, die Wohnungslosenhilfe, die Schuldnerberatung, die Insolvenzberatung und die immer schon ökumenische Bahnhofsmission in Würzburg. Die Gesellschaft wird von Caritas und Diakonie getragen und finanziert.