Ehrenamtspreis der Landeskirche für Engagement in Corona-Pandemie

Heidenheim (epd). Zwölf Initiativen aus ganz Bayern erhalten für ihr vorbildliches Engagement in Corona-Zeiten den Ehrenamtspreis der bayerischen evangelischen Landeskirche. Die Vielfalt der eingegangenen Bewerbungen zeige deutlich, wie ehrenamtliches Engagement das kirchliche Leben der vergangenen Monate an vielen Stellen heller und bunter gemacht habe, teilte die Landeskirche am Donnerstag mit. Die Preise sind mit jeweils 1.000 Euro dotiert. Die Übergabe soll am 4. Dezember im Kloster Heidenheim mit der Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, der Regionalbischöfin des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, Gisela Bornowski, und dem Fachbeirat Ehrenamt stattfinden. Der Ehrenamtspreis wird zum elfen Mal verliehen. Heuer stand er unter dem Motto "Engagement mit Stern - Ehrenamt in besonderer Zeit". Prämiert wurden jeweils zwei Projekte aus jedem der sechs Kirchenkreise.

Die Gewinner sind: die Einkaufshelden der SinN-Stiftung Nürnberg; "Peter und Paula" der Kirchengemeinde St. Peter und Paul Fürth-Poppenreuth; "Damit das Wort zu den Menschen kommt - Verkündigung in der Pandemie" des Dekanats Wassertrüdingen; "Mittendrin im Weihnachtswunder" der Christuskirche Veitshöchheim; Die digitale Jungbläser/innenausbildung der Kirchengemeinde Floß; "Keine Rechner - keine Bildung" - der Kirchengemeinde Weilheim; "Lesen verbindet" - der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Bad Reichenhall; "Leuchtturm St. Paul" der Kirchengemeinde St. Paul in Augsburg; "Selbstversorgerhütte Schneelöcherhütte" der Kirchengemeinde Waltenhofen; "Corona-Leuchter" der Kirchengemeinde Christuskirche Bad Füssing; "ANDACHTbeantworter der Kirchengemeinde St. Matthäus Gaustadt; "Technikteam zur Unterstützung der Fernsehausstrahlung von Gottesdiensten im Dekanat Naila.