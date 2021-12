Einbruch in Moosacher Wallfahrtskirche: Kunstgegenstände geklaut

Moosach (epd). Aus der Wallfahrtskirche Maria Altenburg in Moosach (Landkreis Ebersberg) haben Diebe mehrere sakrale Gegenstände gestohlen. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Nacht auf Sonntag (28. November), wie das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte.

Zunächst brachen die Täter durch den barocken Seiteneingang in die Sakristei ein - dabei entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro. Im Inneren der Kirche entwendeten sie ein Silbertablett, zwei Kännchen für Wein und Wasser, eine Blechdose mit Hostien sowie zwei silberne Weihrauchschiffchen samt Löffeln, wie die Polizei weiter mitteilte.

Auch ein besonders wertvolles Stück ließen die Einbrecher aus der denkmalgeschützten Wallfahrtskirche mitgehen: einen vergoldeten Kelch-Deckel vom Tabernakel des Hochaltars. Dieser etwa 300 Jahre alte Deckel gleiche der Krone der Maria am Hochaltar und weise neben dem materiellen einen hohen ideellen Wert auf.

Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kunstfahndung des Bayerischen Landeskriminalamts ermittelt.