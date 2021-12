München (epd). Noch ist der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland nicht legalisiert, da zeigen die ersten bayerischen Landwirte schon Interesse daran. Die ersten Bayern hätten sich schon mit konkreten Anfragen ans Landwirtschaftsministerium in München gewandt, berichtet Antenne Bayern am Donnerstag. "Wir haben Kontakt zu Landwirten, die Interesse am legalen Anbau von Cannabis haben", sagte ein Ministeriumssprecher dem Radiosender.

Die bayerischen Landwirte seien "im Allgemeinen sehr innovationsfreudig", sagte er. Zu welchen Bedingungen es zukünftig möglich sein wird, THC-haltigen Hanf zu Genusszwecken anzubauen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen", erläuterte der Ministeriumssprecher. Derzeit ist der Cannabis-Anbau in Deutschland noch verboten, nur bestimmte THC-arme Hanfsorten dürfen zu gewerblichen Zwecken als Nutzhanf angebaut werden.

Anton Huber vom Bayerischen Bayernverband ist überzeugt, dass "sicher der ein oder andere Landwirt in den Anbau einsteigen" wird, wenn es sich rechnet. Klar ist für ihn aber: Die Anbauflächen müssten aus Jugendschutzgründen geschützt werden. Möglicherweise brauche es abschließbare Hallen oder Gewächshäuser.