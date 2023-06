München (epd). Taufe für Kurzentschlossene: Sieben Gemeinden des evangelischen Dekanats München laden am Samstag (24. Juni) zu Tauffesten im Freien ein. Die Neuaubinger Adventskirche lädt dazu an den Lußsee, auch die anderen beteiligten Gemeinden nutzen Seen, Flüsse, kleine Brunnen oder ihre Pfarrgärten für die Aktion mit dem Titel "Viele Gründe, ein Segen: Deine Taufe". Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte für Sommer 2023 zu einer deutschlandweiten Taufinitiative aufgerufen. Die Servicestelle "Segen" der bayerischen Landeskirche bündelt die Angebote im Freistaat.

Eine Woche später gibt es ein großes Tauf-Event an der Isar: Fünf Citykirchen taufen am Samstag (1. Juli) Babys, Kinder und Erwachsene am Isarufer unterhalb des Muffatwerks neben dem Müller'schen Volksbad. Gottesdienst und Feier finden im Biergarten statt. Beteiligt sind Pfarrerinnen und Pfarrer von St. Johannes, St. Lukas, St. Markus, der Kreuz- und der Erlöserkirche. Zwei weitere See-Taufen organisieren die Gemeinde Feldkirchen (2. Juli, Heimstettener See) und die Protestanten von Haar, Riem und Trudering (22. Juli, Riemer See).