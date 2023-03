Nürnberg (epd). Zur Jahreswende 1523/24 druckte Jobst Gutknecht in Nürnberg das "Achtliederbuch". Es war der Vorläufer des heutigen Evangelischen Gesangbuchs. Zum Auftakt eines Veranstaltungsreigens zu diesem Jubiläum findet am Donnerstag, 23. März (19.30 Uhr) in der Nürnberger Sebalduskirche ein Gottesdienst statt, sagte Martin Evang (rpt. Evang) von der Union Evangelischer Kirchen (Hannover) am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Musikwissenschaftlerin Inga Mai Groote von der Universität Zürich werde einen Vortrag zur Geschichte des Gesangbuchs halten. Die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern gestaltet den Gottesdienst.

Die Veröffentlichung der ersten deutschsprachigen evangelischen Liedsammlung in Wittenberg sei der Start einer "gigantischen Tradition des Singens im Gottesdienst und der Verbreitung reformatorischen Gedankenguts und Frömmigkeit an sich" in der Bevölkerung gewesen, sagte Evang. Das Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) arbeite derzeit an Veranstaltungen im kommenden Jahr, die das 500. Jubiläum des Gesangbuchs in den Fokus nehmen. Derzeit arbeite eine 80-köpfige Kommission mit Vertretern der 20 deutschen Landeskirchen an einem neuen Gesangbuch, das im Jahr 2028 auch in einer digitalen Variante veröffentlicht werden soll.

Am 23. und 24. März findet im Landeskirchlichen Archiv der evangelischen Landeskirche Bayern (LAELKB) ein Symposium mit Fachvorträgen zu dem Thema statt. Unter anderem zeigt Bibliothekar Thilo Liebe den Gesangbuchbestand des Archivs. Der Erlanger Universitätsmusikdirektor Konrad Klek informiere über Liederkunde, hieß es.