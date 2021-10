Fernsehpreis: Michaela May erhält Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

München (epd). Schauspielerin Michaela May erhält dieses Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten zum 33. Bayerischen Fernsehpreis. Regierungschef Markus Söder (CSU) würdige damit die prägenden Leistungen Mays im bayerischen und deutschen Fernsehen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Seit den 1960er Jahren mache der Publikumsliebling mit seiner großen Bandbreite an schauspielerischen Fähigkeiten "Filme und Serien immer zu einem TV-Event".

Söder übergab die Auszeichnung am Freitag laut Mitteilung persönlich an May. Die Geehrte wurde am 18. März 1952 in München geboren, mit 13 Jahren hatte May ihr Schauspieldebüt in "Onkel Toms Hütte" und "Heidi". Weiter bekannt und beliebt wurde die Schauspielerin durch ihre Mitwirkung in "legendären Serien wie 'Münchner Geschichten', 'Monaco Franze - Der ewige Stenz' und 'Kir Royal'", hieß es. Zudem war May in 17 Folgen als Ermittlerin im Münchner "Polizeiruf 110" zu sehen.

Der seit 1989 verliehene Preis gilt als einer der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschen TV. Vergeben werden die Blauen Panther in den Kategorien Information, Fernsehfilme, Serien und Reihen, Unterhaltungsprogramme sowie für Bildungs- und Kulturangebote. Hinzu kommt der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Statt einer Gala im Prinzregententheater wird heuer wegen Corona eine TV-Sendung produziert, die am 13. Oktober im BR-Fernsehen ausgestrahlt wird.