Feuerwache-Projekt Fürth kann Preis entgegennehmen

Fürth, München (epd). Das Projekt Alte Feuerwache Fürth "Fürth.Ort" hat nachträglich den Innovationspreis Ehrenamt 2020 erhalten. Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) zeichnete die Initiative jetzt aus, nachdem die Preisverleihung im vergangenen Jahr verschoben werden musste, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit.

Die Initiative "Fürth.Ort" setzt sich dafür ein, dass in der frei gewordenen Alten Feuerwache in Fürth ein Nachhaltigkeits- und Zukunftszentrum entsteht. Verschiedene Initiativen, Kreative und Künstler aus allen Lebensbereichen sollen so zusammengebracht werden. Das Projekt habe erreicht, dass aufgrund eines Stadtratsbeschlusses von der Stadtverwaltung ein entsprechendes Konzept für die zukünftige Nutzung der Alten Feuerwache entwickelt werden soll. "Die gelebte Bürgerverantwortung ist ein lebendiger Beitrag zur Demokratie und ein Markenzeichen unserer freiheitlichen Gesellschaft", sagte die Ministerin laut Mitteilung. "Fürth.Ort" erhielt ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Unter dem Motto "Ehrenamt ist nachhaltig! - Ehrenamt gestaltet unsere Zukunft!" wurden beim Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt 2020 zum dritten Mal Personen, Initiativen und Organisationen mit neuen Ideen rund ums Ehrenamt gesucht, hieß es.