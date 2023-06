Ansbach (epd). Die Regierung von Mittelfranken ist im ganzen Regierungsbezirk auf der Suche nach neuen Immobilien und Grundstücken für die Unterbringung geflüchteter Menschen. "Der Ukrainekrieg und die hohen Zugangszahlen an Geflüchteten in den letzten Monaten haben Länder und Kommunen vor große Herausforderungen gestellt", heißt es in einer Mitteilung der Regierung mit Sitz in Ansbach vom Freitag. Um den Bedarf zu decken, suche man "weiterhin nach geeigneten Objekten zur Anmietung".

Man benötige bestehende Gebäude ab einer Wohnfläche von 650 Quadratmetern oder erschlossene und bebaubare Grundstücke ab einer Fläche von 2.500 Quadratmetern, teilte die Regierung weiter mit. Zudem sollten eine "Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr" und die "Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs" wie etwa Einkaufsmöglichkeiten gegeben sein. Wichtig sei, dass die Gebäude die gesetzlichen und technischen Anforderungen des Baurechts und des Brandschutzes erfüllen.

Konkrete Angebote für entsprechende Immobilien oder Grundstücke können mit "aussagekräftigen Unterlagen" wie Grundriss- und Lageplänen sowie einer Mietzins- und Betriebskostenvorstellung per Mail oder per Post eingereicht werden.