Hilpoltstein (epd). Deutlich mehr Exemplare der Europäischen Hornisse hat der erste Zählzeitraum des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Bayern im Juni festgestellt. Während die Hautflügler aus der Familie der Faltenwespen beim Insektensommer 2021 nur auf Platz 21 landeten, reichten die Sichtungen diesmal für Rang 9, teilte der LBV in einer Pressemitteilung vom Freitag mit. Angst haben müsse man vor den "sanften Riesen" nicht, betonte LBV-Insektenexpertin Tarja Richter: "Ihr Stich ist nicht gefährlicher als der von Bienen oder anderen Wespen."

Hornissen seien zudem "sehr friedfertig" und nützlich: Anders als Bienen flögen sie auch bei kühleren Temperaturen, Wind, Regen und sogar in der Nacht. Sie bestäubten Nutzpflanzen und vertilgten andere Insekten. Hornissennester in der Nähe zu haben, könne also Vorteile haben, betonte Richter. Auch die Gemeine Wespe, die beim Picknick oder der Kaffeetafel im Freien oft lästig sei, stehe auf dem Speiseplan der Hornisse.

Mit seiner Mitmach-Aktion "Insektensommer" will der LBV gemeinsam mit dem Naturschutzbund NABU auf die Bedeutung der stark gefährdeten Insekten aufmerksam machen. Am 4. August startet die zweite Zählung des Insektensommers.