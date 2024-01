Bonn, München (epd). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche UNESCO-Kommission haben am Freitag 20 Organisationen und Initiativen geehrt, die sich vorbildlich für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) einsetzen. Ausgezeichnet wurden auch fünf Projekte aus Bayern, teilte die UNESCO-Kommission mit.

Für das Projekt "Kita im Aufbruch" wurde der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) ausgezeichnet. Es begleitet seit 2020 Kindertageseinrichtungen individuell über einen Zeitraum von 1,5 Jahren mit dem Ziel, Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Einrichtungen zu etablieren. "Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung", sagt der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer in einer Mitteilung. Das Projekt vermittle den nächsten Generationen "Werte und Kompetenzen, die sie auf ihrem Weg hin zu verantwortungsvollem Handeln in ihrem gesamten Leben nutzen können".

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Projekt "3malE - Bildung mit Energie" der LEW-Gruppe in Augsburg. Mit dem Motto "Entdecken, Erforschen, Erleben" bietet es unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministeriums und des bayerischen Sozialministeriums Aktionen, Fortbildungen, Wettbewerbe sowie Lehr- und Lernmaterialien zu den Themen Energie, Umwelt, Digitalisierung sowie zu gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten. Der Eine Welt Laden in Fürth erhielt die Auszeichnung als Lernort für Globales Lernen und Umweltbildung in der Stadt.

Das Netzwerk Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern" vernetzt laut UNESCO-Homepage die Akteure, die in Bayern für BNE und für die Umweltbildung Verantwortung tragen. Aktuell sind 143 Einrichtungen, Netzwerke und selbstständig Tätige mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Die Tierparkschule Hellabrunn in München erhielt die Auszeichnung, weil sie für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Schularten fächerübergreifende Unterrichtsangebote zum Schwerpunkt BNE macht.

Die "Nationale Auszeichnung - Bildung für nachhaltige Entwicklung" würdigt innovative Lehr- und Lernangebote, die dazu beitragen, Nachhaltigkeit in der deutschen Bildungslandschaft zu verankern. Nachhaltige Entwicklung heißt laut UNESCO-Kommission, Menschenwürde und Chancengerechtigkeit für alle in einer intakten Umwelt sicherzustellen.