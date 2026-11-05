Fürth (epd). Am 18. November haben Schülerinnen und Schüler in Bayern wegen des evangelischen Feiertags Buß- und Bettag schulfrei. Zahlreiche evangelische Kirchengemeinden in Stadt und Landkreis Fürth bieten an diesem Tag Kindererlebnistage oder Kinderbibeltage an, teilte das Dekanat Fürth am Donnerstag mit. Die meisten Veranstaltungen beginnen zwischen acht und neun Uhr, dauern bis in den Nachmittag und schließen ein gemeinsames Mittagessen ein.

In der Fürther Heilig-Geist-Kirchengemeinde dreht sich alles um die biblische Geschichte von Jona. Die Kinder begeben sich auf die Spuren des Propheten, der vor seinem Auftrag flieht und schließlich im Bauch eines Wals landet. Auf dem Programm stehen Spiele, kreative Aktionen, Bewegung im Freien, Kooperationsaufgaben sowie Lieder und Geschichten, hieß es.

Pflanzaktion auf dem Friedhof

Unter dem Motto "Frieden, Freude, Franz - Der Franz lebt ganz für Mensch, Tier, Pflanz" lädt die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Stein anlässlich des 800. Todestags von Franz von Assisi ein. Nach einem gemeinsamen Frühstück gibt es Bastel- und Kreativangebote. Zudem gestalten die Kinder den Alten Friedhof mit Nisthilfen, einer Käferbehausung und Pflanzaktionen mit.

Weitere Angebote gibt es der Mitteilung zufolge unter anderem in Großhabersdorf, Cadolzburg, Stein, Oberasbach sowie in den Fürther Gemeinden St. Paul und St. Johannis in Burgfarrnbach. Die Themen reichen von "Jeder kann ein Superheld sein!" über die Geschichte des Propheten Elia bis hin zu "Josef und seine Brüder". Anmeldungen sind in den kommenden Tagen noch über die jeweiligen Kirchengemeinden möglich.