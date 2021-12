G-7-Gipfel kommt 2022 wieder ins oberbayerische Elmau

München (epd). Der G-7-Gipfel wird kommendes Jahr zum zweiten Mal nach 2015 in Elmau stattfinden. Man habe sich mit dem Bund darauf verständigt, dass der Gipfel vom 26. bis 28. Juni wieder im oberbayerischen Schloss Elmau (Kreis Garmisch-Partenkirchen) zu Gast sein wird, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. "Das freut uns sehr. Wir werden versuchen, wieder ein guter Gastgeber zu sein."

Der G-7-Gipfel fand erstmals vom 7. bis 8. Juni in Elmau statt, es war überhaupt erst der sechste G-7-Gipfel in Deutschland seit der Gründung der "Gruppe der Sieben" im Jahr 1975. Durch die geografisch abgelegene Lage des Schlosses und des großen Sicherheitsaufgebots vor allem durch die bayerische Polizei kam es 2015 nicht zu größeren Demonstrationen und Protesten. Insgesamt waren während des Gipfels rund 18.000 Polizisten im Einsatz, in der Spitze etwa 12.000 gleichzeitig.

In Elmau entstand auch das bekannte Foto mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) stehend vor und dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama sitzend auf einer rustikalen Holzbank vor Alpen-Panorama.