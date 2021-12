Gottesdienst für verstorbene Kinder

Nürnberg (epd). Zum Weltgedenktag für verstorbene Kinder am 12. Dezember findet in der Johanneskirche in Nürnberg-Eibach ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für Eltern und Angehörige statt. Organisiert wird er laut Pressemeldung von der Klinikseelsorge der Kliniken Fürth und Nürnberg Süd. Der Gottesdienst solle Betroffene ermutigen, "ihrem Leid eine Stimme zu geben und aus der Trauer heraus Mut zu finden, sich dem Leben wieder zuzuwenden". Die Besucher können eine "Erinnerungskerze" mitbringen, die im Gottesdienst als Zeichen der Erinnerung, der Trauer und der Hoffnung angezündet werden soll.

Der internationale Gedenktag wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember begangen. Um 19 Uhr stellen trauernde Angehörige weltweit brennende Kerzen in ihre Fenster, um sich mit einer "Lichterwelle um den Erdkreis" an ihre verstorbenen Kinder und Geschwister zu erinnern.