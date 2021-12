Grüne fordern Bundeswehr-Amtshilfe für Behinderteneinrichtungen

München (epd). Die Grünen befürchten einen Betreuungs-Kollaps in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung - die Staatsregierung müsse deshalb Amtshilfe bei der Bundeswehr ersuchen. Konkret geht es darum, dass zu der ohnehin sehr angespannten Personallage und den krankheitsbedingten Fehlzeiten im Winterhalbjahr nun auch noch die vierte Corona-Welle hinzukomme, teilte die Fraktion der Grünen am Freitag mit. Brandbriefe aus Einrichtungen in ganz Bayern zeigten, dass das Personal am Ende mit seinen Kräften sei, und jetzt stehe auch noch Weihnachten mit Besuchern an. Ohne Hilfe sei die Versorgung von Hilfs- und Pflegebedürftigen in diesen Einrichtungen bis in den Januar hinein gefährdet, der Sanitätsdienst der Bundeswehr könnte hier Abhilfe schaffen.