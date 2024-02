Bamberg, Augsburg (epd). Ein heute 26-jähriger Mann soll heimlich Sänger der "Augsburger Domsingknaben" beim Duschen oder auf der Toilette gefilmt haben - nun ist gegen den Mann Anklage erhoben worden. Dem Mann werden der Besitz kinderpornografischer Inhalte, der sexuelle Missbrauch von Kindern sowie die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen in neun Fällen zur Last gelegt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mitteilte. Der Mann war von 2017 bis 2020 Hilfskraft bei den Domsingknaben. Die Anklage wurde laut Mitteilung bereits am 24. Januar erhoben.

Vorausgegangen waren jahrelange Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Augsburg und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten seien mehrere Computer und Smartphones sichergestellt worden. Auf ihnen seien kinderpornografische Bilder entdeckt worden. Auf Videoaufnahmen seien männliche Kinder und Jugendliche zu sehen gewesen. Anhand der gefilmten Räumlichkeiten sei schnell der Verdacht aufgekommen, dass es sich um heimlich gefilmte Domsingknaben handeln könnte.

Die Ermittler hätten aufwendig versucht, die Betroffenen zu identifizieren und als Zeugen zu vernehmen. In neun Fällen habe man mutmaßliche Tatorte und Tatzeiten so genau konkretisieren können, um Anklage zu erheben. Die Aufnahmen sollen zwischen 2018 und 2020 heimlich in unterschiedlichen Duschen und Toiletten, auch in der damaligen Wohnung des Angeklagten in Augsburg, entstanden sein. In einem Fall habe sich der Verdacht auf sexuellen Missbrauch eines 13-Jährigen ergeben. Da der Angeklagte zu einigen mutmaßlichen Tatzeitpunkten jünger als 21 war, wurde Anklage zum Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Augsburg erhoben.