München (epd). Wer über die Weihnachtsfeiertage in eine Lebenskrise gerät, findet erste Hilfe bei verschiedenen kirchlichen Einrichtungen. So sei die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 erreichbar, teilte das evangelische Dekanat München am Donnerstag mit. Zudem habe die "Bahnhofsmission" am Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs 24 Stunden und an allen Tagen im Jahr geöffnet.

Auch die ökumenische Krisen- und Lebensberatungsstelle "Münchner Insel" im Marienplatz-Untergeschoss ist für Ratsuchende offen: am 24. und 31. Dezember von 9 bis 13.30 Uhr sowie an den Werktagen zwischen den Jahren zu den üblichen Öffnungszeiten. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nötig. Weitere Hotlines und Anlaufstellen listet das Netzwerk der Wohnungslosenhilfe in Bayern auf.