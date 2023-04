Gräfelfing, Stuttgart (epd). Der Verein Mensa in Deutschland veranstaltet sein Jahrestreffen 2023 in Stuttgart. Vom 12. bis zum 16. April treffen sich dort 1.000 Mensa-Mitglieder und Gäste aus Deutschland und den Nachbarländern, teilte der Verein am Dienstag in Gräfelfing mit. In dem Verein sind Hochbegabte mit einem Intelligenzquotienten von mindestens 130 zusammengeschlossen. Auch interessierte Bürger und Bürgerinnen seien bei rund 200 Events, die beim Mensa-Jahrestreffen angeboten werden, willkommen,

Von Astronomie bis Quantentechnologie, von Maultaschen bis zum Zwiebelrostbraten reiche das Spektrum der Themen. Das Treffen sei "vor allem geprägt von Neugier, gemeinsamem Lernen und Offenheit für Neues". Für hochbegabte Kinder gibt es spezielle Programmangebote.

Mit über 16.000 Mitgliedern ist Mensa in Deutschland e.V. (MinD) nach eigenen Angaben bundesweit der größte Verein für hochbegabte Menschen. MinD ist Mitglied von Mensa International, dem Dachverband aller nationalen Mensagruppen mit weltweit rund 145.000 Mitgliedern. Ein wesentlicher Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der menschlichen Intelligenz. Die Mitglieder kommen aus allen Bevölkerungsschichten, Alters- und Berufsgruppen.