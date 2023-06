Weißenburg (epd). Unbekannte haben in der Andreaskirche in Weißenburg zwei Hüte aus der Ausstellung "Behütet - leben unter dem Schutz und Segen Gottes" gestohlen. Wie Künstlerin Gerhild Wächter dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag sagte, habe sie bei einem Besuch in der Kirche die beiden Stelen, auf denen die Werke "Rosenhut" und "Goldhut mit Menschen" befestigt waren, leer vorgefunden.

Sie wolle keine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Vielmehr habe sie ihren Ärger über den Diebstahl künstlerisch kanalisiert und einen neuen "Wut-Trotzhut" geschaffen, der an eine geballte Faust erinnere. Dieser Hut und ein "Friedens-Hut" sollen zu den Weißenburger Kunsttagen, an denen die Ausstellung am 1. Oktober endet, vorgestellt werden.

In der Andreaskirche Weißenburg stellt die Künstlerin seit dem 22. April Hüte aus, die den Segen Gottes symbolisieren sollen. Darunter ein Schwanen-Hut, der von einem anmutigen Vogel aus Papier gekrönt ist und die Liebe zur Natur der Künstlerin symbolisieren soll. Daneben steht als Kontrast ein Raucherhut mit einer Menge alter Zigarettenkippen sowie eine Kopfbedeckung in Form des Coronavirus.